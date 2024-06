Ibovespa sobe 0,5% e retoma os 120 mil pontos, antes do Copom

À espera do Copom no período da noite desta quarta-feira, 19, e com liquidez muito reduzida pelo feriado em Nova York, o Ibovespa se mantinha em margem acomodada até o meio da tarde, mas ganhou ímpeto que o reconduziu aos 120 mil pontos, na máxima do dia como também no fechamento - movimento duplo que o índice havia ensaiado, sem efetivá-lo no encerramento, em três das quatro sessões anteriores. Nesta quarta, o índice da B3 subiu 0,53%, aos 120.261,34 pontos, entre 118.960,37 (-0,56%) e 120.383,33 (+0,63%) na sessão, em que saiu de abertura aos 119.630,44 pontos. Na semana, o Ibovespa passa nesta quarta ao positivo (+0,50%), ainda cedendo 1,50% no mês e 10,38% no ano. O giro desta quarta-feira ficou em apenas R$ 14,2 bilhões. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De certa forma, o Ibovespa suavizou o padrão lateralizado que vinha prevalecendo após a queda de 1,4% da quarta-feira passada, não conseguindo deixar, até o fechamento de desta quarta, a linha de 119 mil pontos a que havia sido lançado então, entre perdas e ganhos moderados a cada sessão. Pesquisa pré-Copom realizada pela corretora BGC Liquidez, com 50 participantes do mercado financeiro, mostra unanimidade em torno da expectativa de manutenção da Selic em 10,50% na reunião desta quarta-feira, reporta a jornalista Denise Abarca, do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

"Para as reuniões de hoje até o fim do ano, a ampla maioria antecipa manutenção da taxa Selic em 10,5%", afirmam Daniel Cunha, Daniel Leal e Rafael Costa, respectivamente estrategista-chefe, estrategista de renda fixa e economista-chefe da instituição, responsáveis pelo levantamento. Na pesquisa pré-Copom realizada pela BGC Liquidez, agentes do mercado financeiro preveem reajuste para cima nas projeções de inflação do colegiado. Atualmente, a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no cenário de referência para 2024 é de 3,8% e para 2025, de 3,3%. Segundo o levantamento, as estimativas devem ser ajustadas, respectivamente, para 3,9% e 3,5%. A sessão que antecede a deliberação do Copom foi de novo avanço tanto para o dólar - em alta limitada a 0,14% no fechamento, a R$ 5,44 - como para a curva de juros doméstica, o que reduzia o escopo para uma recuperação do Ibovespa. Não obstante, o índice da B3 costurou nesta quarta dois ganhos consecutivos, algo não visto desde os dias 13 e 14 de maio, há pouco mais de um mês. Do meio para o fim da tarde, o Ibovespa passou a renovar máximas da sessão, firmando-se aos 120 mil pontos em direção ao fechamento, contando com o apoio de nomes do setor metálico, como Vale (ON +0,31%) e Gerdau (PN +1,47%), assim como do setor financeiro, como Itaú (PN +0,78%) e Banco do Brasil (ON +0,73%). Na ponta ganhadora do Ibovespa, destaque para Yduqs (+4,33%), BRF (também +4,33%), Marfrig (+3,03%), São Martinho (+2,92%) e Minerva (+2,86%). No lado oposto, Azul (-4,62%)CSN (-1,85%), Assaí (-1,07%) e CVC (-1,05%).