Bolsas da Europa caem após CPI britânico misto gerar aposta de manutenção de juros pelo BoE

São Paulo, 19/06/2024 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quarta-feira, revertendo ganhos de ontem, após dados mistos da inflação britânica gerarem expectativas de que o Banco da Inglaterra (BoE) mais uma vez deixará seu juro básico inalterado na reunião desta semana.

A taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido desacelerou para 2% em maio, como era previsto, voltando à meta oficial do BoE pela primeira vez desde 2021. Por outro lado, a inflação de serviços, que é a que realmente importa para o BC inglês, superou as expectativas pelo segundo mês consecutivo, segundo o ING. Além disso, o núcleo da inflação britânica segue elevado.

Em meio a sinais de inflação persistente, analistas preveem que o BoE manterá seu juro na decisão de política monetária desta quinta-feira (20), adiando uma redução inicial da taxa para agosto.

Os números do CPI britânico impulsionaram a libra, o que ajuda a pressionar a Bolsa de Londres, que caía 0,09% às 6h44 (de Brasília). No mesmo horário, a de Paris recuava 0,57% e a de Frankfurt cedia 0,34%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,17%, 0,23% e 0,97%, respectivamente.