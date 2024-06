BC: Segunda parte do Copom, que define a Selic, começou às 14h34

A segunda etapa da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) começou às 14h34, informou o Banco Central. Agora, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e os oito diretores da autarquia definem o nível da taxa Selic. A decisão será anunciada a partir das 18h30.

A maioria das instituições do mercado ouvidas na última pesquisa Projeções Broadcast - 43 de 50 - espera que o Copom mantenha a taxa básica de juros em 10,5%. Outras sete projetam corte de 0,25 ponto porcentual, para 10,25% ao ano.

As incertezas se concentram no placar da decisão. Ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o nível dos juros e Campos Neto. O mandatário disse que o próximo presidente do BC "não vai se submeter às pressões do mercado", uma declaração lida como recado aos diretores indicados pelo governo.