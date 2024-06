BB assina crédito de R$ 950 mi com Prefeitura do Rio e aval da União

O Banco do Brasil assina nesta quarta-feira, uma operação de crédito de R$ 950 milhões para a Prefeitura do Rio de Janeiro, com a presença de autoridades locais e do governo federal e da presidente do banco, Tarciana Medeiros. A operação tem aval da União, o que retira riscos para o BB.

Os volumes serão aplicados no eixo de Cidades Sustentáveis e Resilientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O crédito vai ajudar a implementar intervenções urbanas em projetos de urbanização de favelas e de mobilidade e drenagem urbana.

"Em 2023, financiamos R$ 1,2 bilhão para investimentos no sistema de BRT (Bus Rapid Transit) voltados a aquisição de veículos, a requalificação do Corredor de BRT Transoeste e a construção de terminais e garagens públicas", afirma Medeiros em nota.