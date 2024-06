Vendas no varejo nos EUA sobem 0,1% em maio ante abril

As vendas no varejo dos Estados Unidos cresceram 0,1% em maio, na comparação com abril, a US$ 703,1 bilhões, informou nesta terça-feira, 18, o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pela FactSet previam alta maior, de 0,3%.

Além disso, o dado de abril foi revisado, de uma estabilidade ante março antes calculada para uma queda de 0,2%, na leitura oficial.