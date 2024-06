Primeiro pilar da gestão de Magda é repor reservas petrolíferas, diz assessor da executiva

O primeiro pilar do plano da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, para a estatal é a reposição de suas reservas de petróleo, reiterou nesta terça-feira, 18, seu assessor Olavo Bentes David. Depois dos esforços exploratórios, disse Bentes, o segundo e terceiro pilares da nova gestão da Petrobras são a descarbonização de processos industriais e a inclusão de fontes energéticas renováveis.

Ele falou durante o Energy Summit, evento de energia que acontece essa semana no Rio de Janeiro. "A transição energética justa não tem como ser concretizada sem a participação de derivados fósseis, sobretudo do gás natural", disse. "No futuro da Petrobras temos três perspectivas. A primeira delas é a reposição das reservas petrolíferas, fundamental para a segurança energética, principalmente após 2030, quando se dá o ápice da produção nas grandes acumulações do pré-sal", afirmou.

A fala marca uma escala de prioridades para a empresa, que está em linha com declarações de Magda semanas atrás, em sua primeira entrevista coletiva, quando se mostrou centrada na renovação de reservas via exploração da Margem Equatorial, no Nordeste e Norte, e Bacia de Pelotas, no litoral do Rio Grande do Sul.