Haddad: Valor do Plano Safra depende de cálculos do Tesouro; dados devem ser entregues hoje

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 18, que o volume de recursos destinado ao Plano Safra 2024/25 dependerá dos cálculos feitos pelo Tesouro Nacional, que serão entregues nesta noite. Haddad apenas garantiu que o programa será mais robusto que o do ano passado, como antecipou o Broadcast Agro.

"O Plano Safra será maior do que no ano passado, isso nós podemos afiançar, mas o tamanho dele, quão maior, depende dos cálculos do Tesouro que vão ser entregues hoje à noite pela equipe técnica da secretaria de política econômica", disse Haddad. De acordo com o ministro, os trabalhos em torno do programa serão concluídos ainda esta semana, entregues ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima segunda-feira, 24, e divulgado na terça, 25, ou quarta-feira, 26.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais cedo, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que a data do anúncio do Plano Safra ainda está sendo fechada conforme a agenda presidencial. O programa para médios e grandes produtores deve ser divulgado em Rondonópolis, Mato Grosso.