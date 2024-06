Haddad tem reunião com Padilha, Fávaro e deputados do agro em meio à definição do plano Safra

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem dois compromissos na agenda oficial desta terça-feira, 18. Às 15 horas (de Brasília), ele se reúne com ministros e parlamentares do setor agro em meio às definições do Plano Safra 2024/25, que será lançado até o final deste mês.

Participam do encontro o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e os deputados Pedro Lupion (PP-PR) e Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), da Frente Parlamentar do Agropecuária (FPA).

Também estarão no encontro o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, e o subsecretário de política agrícola, Gilson Bittencourt, que atuam diretamente na elaboração do Plano Safra.