Fipe eleva projeção do IPC-Fipe de junho de 0,35% para 0,38%

Ele ressaltou, contudo, que o pico dessa pressão de alta, ao que tudo indica, parece ter passado. "A variação na ponta, do leite, por exemplo, saiu de 14,59% na semana passada para 9,29% agora. O auge da pressão parece já ter ficado para trás. Vamos aguardar as novas coletas", pontua.

O economista da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (Fipe) Marcelo Pereira ajustou sua projeção para o fechamento do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-Fipe) de junho, de 0,35% para 0,38%. A elevação, explica, refletiu uma pressão acima da esperada na variação do grupo dos alimentos na segunda quadrissemana do mês, que subiu 0,95%, após alta de 0,82% na primeira leitura, conforme divulgou a fundação pela manhã.

Na avaliação do economista, parte dessa pressão é resultado direto dos efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul, mas a produção de alimentos em outras regiões também foi bastante afetada por eventos climáticos recentes. "A produção no Rio Grande do Sul virou foco, mas é importante lembrar que o clima também está muito seco em São Paulo. Isso afeta a produção de itens in natura."