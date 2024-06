Fávaro: Plano Safra 2024/25 será recorde e deve ser anunciado em Rondonópolis (MT)

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, voltou a afirmar que o Plano Safra 2024/25, que começa em 1º de julho, terá volume recorde de recursos para crédito rural. "Tenho certeza de que o Plano Safra será maior e melhor", disse Fávaro a jornalistas, após participar de uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e parlamentares da bancada do agronegócio. Fávaro disse que saiu "otimista" da reunião na Fazenda e que as equipes já falaram em valores e números para a política de crédito oficial.

O ministro classificou a reunião como "importante para colher as sugestões da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) junto à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e à Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) para números e propostas do Plano Safra. "Foi uma reunião bastante resolutiva. Tenho certeza de que sairá um Plano Safra ainda melhor e maior que o anterior, que foi recorde e que vai atender cada vez mais a necessidade dos produtores", acrescentou Fávaro. A ampliação dos recursos para subvenção ao seguro rural e para comercialização também foram tratados na reunião, relatou Fávaro.

O Plano Safra 2024/25 para médios e grandes produtores deve ser anunciado na próxima quarta-feira (26) em Rondonópolis, Mato Grosso. "Provavelmente será em Rondonópolis. O presidente (Lula) me pediu para fazer o anúncio da agricultura empresarial no Centro-Oeste e sugerimos Rondonópolis porque já há outras demandas que serão anunciadas e dá capilaridade", apontou. A data do anúncio ainda está sendo fechada conforme a agenda presidencial, segundo Fávaro.