Bolsas da Ásia fecham em alta, após recordes em NY e manutenção de juros na Austrália

Os mercados acionários da Ásia fecharam na maioria com ganhos, na esteira de recordes dos índices S&P 500 e Nasdaq ontem em Nova York. Ações ligadas à tecnologia se saíram bem em algumas das praças asiáticas. Na Oceania, a Bolsa de Sydney subiu, em dia marcado pela manutenção de juros pelo Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês).

Em Tóquio, o índice Nikkei registrou alta de 1,00%, em 38.482,11 pontos. Ações de eletrônicos e tecnologia estiveram entre os destaques, com o ganho de segunda-feira do Nasdaq como apoio. TDK subiu 6,3% e Fujitsu, 3,1%. Investidores japoneses também aguardavam sinais da economia global, como a inflação na zona do euro e as vendas no varejo dos EUA.

A Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,46%, em 3.029,85 pontos, liderada por ações ligadas a softwares, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,71%, a 1.702,47 pontos. Entre os destaques, iflytek subiu 1,6% e 360 Security Technology, 2,0%. Por outro lado, WuXi AppTec caiu 3,3% e Oppein Home, 2,1%.