Aneel adia por dois meses reajuste tarifário de distribuidora do RS

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta terça-feira, 18, adiar por dois meses o reajuste tarifário de 2024 da RGE Sul Distribuidora de Energia S.A (RGE), que atende o Rio Grande do Sul.

A proposta de postergação foi apresentada pela empresa. O argumento acatado pela Agência é que não seria viável, no momento, a aplicação do reajuste. O efeito prático poderia agravar ainda mais a situação econômica enfrentada pelos consumidores. O adiamento vai de 19 de junho a 18 de agosto.

Com as inundações no Rio Grande do Sul, o pico de clientes da concessionária com serviço interrompido foi de 315,2 mil durante a crise, até a última atualização.