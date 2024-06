Ouro fecha em baixa, devolvendo parte dos ganhos da última semana

O contrato futuro de ouro fechou em baixa nesta segunda-feira, 17, após uma semana que marcou forte valorização para o metal. As leituras de inflação mais fracas que o esperado nos Estados Unidos e um posicionamento mais favorável a cortes de juros neste ano pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) apoiaram os preços do metal. Além disso, analistas apontam para uma série de incertezas globais, o que reforça a commodity, que é buscada como um ativo seguro.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para agosto encerrou em queda de 0,86%, a US$ 2.329,00 a onça-troy.

"Os metais preciosos estão sendo negociados com baixa no início da semana, mas as impressões consecutivas de inflação mais fracas do que o esperado, juntamente com os detalhes menos agressivos da reunião do Fed, fizeram com que o apetite pelo ouro aumentasse", avalia o TD Securities. "No entanto, dito isto, permanece muita incerteza relativamente ao momento dos cortes esperados e o posicionamento face a surpresas nos dados permanecerá elevado no curto prazo", projeta.