IPC-S arrefece a 0,57% na 2ª quadrissemana de junho, após 0,64% na 1ª leitura do mês, diz FGV

Houve nesta leitura desaceleração em seis das oito classes de despesas que compõem o indicador, com destaque para Educação, leitura e recreação (0,47% para 0,07%), puxado por passagem aérea (3,14% para 0,34%).

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), da Fundação Getulio Vargas (FGV), arrefeceu de 0,64% para 0,57% entre a primeira e a segunda quadrissemana de junho. No acumulado em 12 meses, a variação passou de 4,07% para 3,99% no período.

Na outra ponta, registraram acréscimo Alimentação (1,05% para 1,14%) e Despesas diversas (0,38% para 0,51%).

Influências

As maiores influências para baixo no IPC-S da segunda quadrissemana do mês partiram de banana-prata (-10,56% para -8,96%); mamão papaya (-0,73% para -4,70%); laranja-pera (-6,08% para -6,02%); banana-nanica (-5,65% para -5,13%); feijão-preto (-7,07% para -7,53%).