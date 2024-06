Pochmann: plano do IBGE para novo marco legal das estatísticas será apresentado em julho

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai propor uma "alteração do marco legal das estatísticas no Brasil", afirmou o presidente do órgão, Marcio Pochmann, na manhã deste domingo em uma rede social.

Segundo Pochmann, o IBGE apresentará o documento com a proposta para a nova legislação durante a "Conferência Nacional da Era Digital, riscos e oportunidades", que o órgão realizará em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), entre os dias 29 de julho e 2 de agosto, na capital fluminense.

Na ocasião, "o IBGE explicitará a proposta de alteração do marco legal das estatísticas no Brasil", escreveu Pochmann, no X, antigo Twitter.