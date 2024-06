Lula diz que Mercosul está pronto para assinar acordo com União Europeia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Mercosul está pronto para assinar o acordo com a União Europeia. De acordo com ele, contudo, será preciso agora aguardar as eleições nos países do continente europeu para avançar as tratativas.

O anúncio ocorreu no sábado, 15, durante coletiva do brasileiro à imprensa após ter participado de reuniões do G7, na Itália. Lula se reuniu com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e sinalizou que o Brasil está pronto para assinar o tratado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu disse a ela Von Der Leyen que depois de todas as tratativas que o Brasil fez para mudar o acordo, colocando as coisas que nós achamos que eram necessários colocar e tirando as coisas que achávamos que eram necessários tirar, o Brasil está pronto para, na hora que a União Europeia quiser, assinar o acordo", declarou Lula. "Agora, o problema é deles União Europeia."