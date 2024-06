Devemos cortar despesas no curto, médio e longo prazo, diz Alckmin

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou, neste sábado, 15, que o governo pretende cortar despesas no curto, médio e longo prazo. As declarações ocorreram em evento da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo (FETCESP). Segundo Alckmin, ainda não há data para o governo apresentar as propostas, mas as medidas devem ser divulgadas.

"Não tem nenhuma definição ainda de data, mas o fato é que nós devemos procurar ter cortes no curto prazo, medidas que têm resultado mais rápido, no médio e no longo prazo", declarou, a jornalistas.

Alckmin acrescentou: "Porque você precifica. Mesmo que tenha uma medida que vai se estender por vários anos, ela é trazida a valor presente". O vice-presidente também afirmou que com "uma melhor política fiscal" haverá juros mais baratos e crescimento econômico.