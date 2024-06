Destilaria boliviana lança Coca Beer, cerveja feita a partir de folhas de coca

Em 2023, o governo apresentou um novo pedido à Organização Mundial da Saúde (OMS). Até agora, as suas aspirações de excluir a folha da lista internacional de substâncias psicoativas da Organização das Nações Unidas (ONU) foram rejeitadas, mas pela primeira vez este ano a OMS deu luz verde para a realização de um estudo sobre as suas propriedades.

Sobre a cerveja que vende, Álvares garantiu à Associated Press: "Pode ser amarga, mas com o toque doce que lhe damos com a coca fica mais palatável". O sabor da coca fica evidente entre os sete graus de álcool da bebida. O gerente do El Viejo Roble também fabrica licores de coca que são vendidos aos turistas. Ele é um dos interessados em que a folha de coca perca o estigma associado ao tráfico de drogas.

Para a produção mensal da cerveja, ele utiliza 45 quilos de coca, que compra com autorização do Estado. A partir de cerca de 23 quilos é necessária uma licença estadual.

Outros empresários tentaram durante mais de dez anos fabricar produtos artesanais à base de folhas de coca. São doces, xampus, pomadas, licores e energizantes, que nunca deixaram de ser um nicho, de pouca oferta.

INFUSÃO