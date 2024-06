Venda de etanol hidratado no mercado interno alcança maior volume em 42 meses

O volume de etanol hidratado vendido pelas unidades do Centro-Sul no mercado interno totalizou 1,87 bilhão de litros em maio deste ano, o que representa um aumento de 46,47% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já a venda mensal de etanol anidro, por sua vez, atingiu a marca de 997,35 milhões de litros em maio, retração de 4,16% ante igual mês de 2023.

Os dados são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), que divulgou nesta sexta-feira, 14, atualização até a segunda quinzena de maio da safra 2024/25 (abril a março).

Segundo a Unica, a venda de etanol hidratado em maio é a maior dos últimos 42 meses.