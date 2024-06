Juros poderão ser cortados se tivermos mais dados como os de maio, diz Goolsbee, do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, reiterou nesta sexta-feira, 14, que a evolução dos preços determinará os próximos passos da política monetária. Em evento com agricultores no Estado americano do Iowa, o dirigente argumentou que, se os próximos meses tiverem dados de inflação "bons" como os de maio, a autoridade monetária estará em posição para cortar juros.

Goolsbee, que não vota nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), reforçou que a taxa básica só será reduzida quando houver evidências de que a inflação caminha de maneira sustentável em direção à meta de 2%. O dirigente se disse confiante de que esse cenário será alcançado e afirmou se opor a uma mudança desse objetivo.

Segundo Goolsbee, há um consenso entre os integrantes do FOMC de que a inflação e os juros eventualmente cairão. Ele lembrou que, embora os índices de preços tenham se aproximado de 10% em meados de 2022, as expectativas inflacionárias permaneceram ancoradas nos EUA.