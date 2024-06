Todas as propostas dos senadores para compensar a desoneração serão avaliadas, diz Haddad

Haddad falou com a imprensa ao lado da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que esteve reunida com o ministro da Fazenda na sede da pasta.

De acordo com o chefe da equipe econômica, o apoio ao Senado na busca de uma compensação para o benefício previdenciário será dado tanto pelo Planejamento como pela Fazenda.

"Todas as propostas dos senadores vão ser processadas por nós, para encaminharmos análise de impacto de cada uma delas. A mediação será feita pelo senador Jaques Wagner sem prejuízo do diálogo com mais senadores interessados. Então penso que vamos chegar ao denominador rápido. Vamos colocar algumas propostas na mesa a partir da semana que vem, mas principalmente receber deles até para evitar um atraso nisso. Vamos receber deles as propostas que eles tem em mente, fica mais fácil tramitar, calcular, mais simples de resolver", disse Haddad.