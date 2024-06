Haddad diz que governo está fazendo revisão ampla, geral e irrestrita na agenda de gastos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira, 13, que as equipes estão intensificando os trabalhos na agenda de revisão de gastos para apresentar o Orçamento de 2025 estruturalmente "bem montado" e que passe "tranquilidade" sobre o endereçamento das questões fiscais no País. Ao lado da ministra do Planejamento, Simone Tebet, Haddad disse esperar que até o final de junho já haja uma "clareza" da peça orçamentária do próximo ano no que diz respeito ao aspecto das despesas.

"E começamos aqui a discutir também, obviamente, 2025, a agenda de gastos, equipe já está montada, o que pedimos foi intensificação dos trabalhos, para que até o final de junho possamos ter clareza do orçamento de 2025, estruturalmente bem montado, para passar tranquilidade sobre o endereçamento das questões fiscais do país, então vamos manter ritmo mais intenso de trabalho neste mês", disse o ministro à imprensa, lembrando que a peça orçamentária começa a ser montada no início de julho para ser enviada em agosto ao Congresso.

Haddad ainda afirmou que o governo está "botando bastante força" no assunto, a partir de uma "revisão ampla, geral e irrestrita" do que pode ser feito para acomodar "as várias pretensões legítimas do Congresso, do Executivo". "Mas sobretudo para garantir que tenhamos tranquilidade no ano que vem", disse.