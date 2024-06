Fechamento Juros: Taxas recuam com sinais de apoio do governo à agenda de revisão de gastos

Na primeira etapa, o sinal de baixa era discreto. Apesar do alívio na curva dos Treasuries, pesavam sobre as taxas o desconforto com as declarações do presidente Lula relativas à área fiscal e as dúvidas sobre a permanência de Haddad no comando da Fazenda após o Senado devolver a MP do PIS/Cofins, visto como sinal de dificuldade na interlocução com o Congresso.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,645%, de 10,720% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 caía de 11,32% para 11,23%. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,60%, de 11,70% ontem, enquanto a do DI para janeiro de 2029 marcava 12,03% (de 12,12%).

Os juros futuros terminaram a sessão desta quinta-feira em baixa. Declarações de ministros do governo Lula em prol de ajuste nos gastos levaram o mercado a corrigir parte do expressivo avanço visto ontem pelo estresse gerado pela percepção de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estava escanteado. Assim, conduzidas por uma pausa na tensão política, as taxas conseguiram se alinhar ao comportamento de baixa dos juros dos Treasuries, estes embalados pela deflação inesperada dos preços no atacado.

A partir do meio-dia, uma bateria de declarações de ministros e do próprio presidente Lula colocou as taxas em trajetória firme de baixa. Haddad disse que a agenda de revisão de gastos está ganhando tração, que o Congresso está disposto a encampá-la e que a Fazenda está "absolutamente" sintonizada com o Planejamento no chamado 'spending review'. Sobre a Selic, disse confiar na qualidade técnica das decisões tomadas pelo Banco Central. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que, seja pela ótica da revisão ou do corte, a agenda de gastos está sendo intensificada. "Há margem para rever despesa", disse.

Geraldo Alckmin, que está no exercício da Presidência enquanto Lula está na Europa, afirmou que o governo buscará ajustes pelo lado da receita mas também da despesa. Por fim, Lula saiu em defesa de Haddad - "é extraordinário" -, dizendo que o ministro tentou construir uma alternativa à desoneração da folha ainda que não tivesse essa responsabilidade.

O estrategista da Traad Leonardo Cappa diz que houve exagero na dose de alta das taxas e as declarações deram oportunidade para alguma correção. "Parte do mercado acredita que o governo já 'dilmou' e outra, que não, que o movimento de ontem foi excessivo. Há um exagero na precificação de Selic, ainda mais considerando que os dados americanos estão soando como música para o mercado", afirmou, lembrando que os DIs projetam aposta, ainda que residual, de alta para a Selic já no Copom de junho.