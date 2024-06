Em Hong Kong, ações chinesas de carros elétricos fecham em alta após tarifas 'modestas' da UE

As ações de montadoras chinesas de carros elétricos fecharam em alta significativa na Bolsa de Hong Kong nesta quinta-feira, 13, um dia após a União Europeia (UE) anunciar que vai impor tarifas a veículos elétricos fabricados na China. Segundo a CNBC, analistas consideraram as tarifas da UE "modestas" em comparação às dos EUA, que foram quadruplicadas no mês passado. A BYD liderou os ganhos em Hong Kong, com um salto de 5,82%, enquanto Li Auto, Geely e NIO avançaram 1,99%, 1,69% e 1,31%, respectivamente. O índice acionário Hang Seng, de Hong Kong, terminou o pregão desta quinta-feira em alta de 0,97%, a 18.112,63 pontos.