Correção: Petróleo fecha em leve alta, após Rússia reiterar compromisso com corte na produção

A matéria de fechamento do petróleo publicada anteriormente tinha um erro nas cotações. O petróleo Brent fechou a US$ 82,75 o barril, e não US$ 82,15, como constou. Abaixo, segue versão corrigida. O petróleo fechou com leve ganho, próximo da estabilidade, chegando ao quarto dia consecutivo de avanços. Nesta quinta-feira, 13, investidores monitoravam declarações de integrantes da Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), e permaneceram de olho em sinais sobre a política monetária americana e a trajetória da inflação nos EUA. O WTI para julho fechou com alta de 0,15% (US$ 0,12), a US$ 78,62 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para agosto subiu 0,18% (US$ 0,15), a US$ 82,75 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Mais cedo, o secretário-geral da Opep, Haitham Al Ghais, rejeitou a visão da Agência Internacional de Energia (AIE), de que a demanda pela commodity chegará ao pico antes de 2030. Segundo Al Ghais, a demanda em países em desenvolvimento segue crescente. Também nesta quinta, o Ministério da Energia da Rússia emitiu um comunicado reiterando o comprometimento do país com atingir as metas de redução voluntária na produção da Opep+. Segundo a nota, o governo russo irá compensar o excesso de oferta visto em meses anteriores. A notícia chegou a impulsionar os preços da commodity pontualmente, e pela manhã o petróleo acelerou ganhos. Com o tempo, porém, os preços da commodity devolveram parte do avanço e fecharam próximos da estabilidade.