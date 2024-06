Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após Fed e à espera do BoJ

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 13/06/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, enquanto investidores digeriam o último anúncio de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e aguardavam decisão de juros do Banco do Japão (BoJ).

Liderando os ganhos pelo segundo dia consecutivo, o índice Taiex subiu 1,19% em Taiwan, a uma nova máxima histórica de 22.312,04 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,98% em Seul, a 2.754,89 pontos, e o Hang Seng teve alta de 0,97% em Hong Kong, a 18.112,63 pontos.