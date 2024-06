Artigos farmacêuticos puxaram crescimento interanual do varejo em abril, diz IBGE

O crescimento de 2,2% do volume de vendas do varejo em abril, na comparação com o mesmo mês de 2023, foi bastante espalhado entre as atividades, mas com destaque para a contribuição de artigos farmacêuticos, que cresceu 18,9% no período, detalhou nesta quinta-feira, 13, o gerente da Pesquisa Mensal de Comércio no IBGE, Cristiano Santos. "Foi a maior amplitude e a maior contribuição", afirmou.

O dado, acrescentou, também recebeu impulso do grupo de equipamentos e materiais para escritório, que registrou alta de 16,1% após cair 12% em março.

Houve, por outro lado, queda de 1,3% de hiper e supermercados interrompendo uma sequência longa de altas. Santos chamou a atenção que tanto a abertura quanto artigos farmacêuticos representam atividades que não fecharam durante a pandemia e que tiveram desempenho forte após o período de crise sanitária. "Supermercados registraram a primeira queda, mas artigos farmacêuticos continuam crescendo", pontuou.