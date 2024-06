Após queixa de vazamento, Haddad se reúne de novo com setor financeiro nesta 6ª-feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltará a receber representantes do setor financeiro nesta sexta-feira, 14, em São Paulo. O encontro acontece após o imbróglio registrado na semana passada, que azedou ainda mais o humor do mercado e fez Haddad reclamar publicamente de vazamento de "informações falsas" logo depois de se reunir com gestores financeiros, entre eles o CEO do Santander Brasil, Mario Leão - que estará de novo com Haddad nesta sexta.

Amanhã, diferentemente da última semana, mais representantes de peso estarão presentes. Além de Leão, é esperada a presença do presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney; o presidente do conselho da Febraban, Luiz Trabuco; o presidente do Conselho de Administração do BTG Pactual, André Esteves; o CEO do Itaú, Milton Maluhy, e o CEO do Bradesco, Marcelo Noronha.

O Broadcast apurou que foi Haddad quem chamou os banqueiros para o encontro, que vai acontecer às 9h30 na sede da Fazenda em São Paulo, com a participação do secretário-executivo da pasta, Dario Durigan, para tratar da "conjuntura econômica".