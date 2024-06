Alckmin: alta do dólar é momentânea e governo Lula tem compromisso com responsabilidade fiscal

O presidente da República em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu, nesta quinta-feira, 13, o compromisso do governo federal com a responsabilidade fiscal. Alckmin declarou ter "absoluta confiança" de que o dólar voltará a se desvalorizar ante o real, passado o momento atual de turbulência.

Alckmin conversou com jornalistas após participar do evento do Future Investment Initiative (FII) Institute, organização sem fins lucrativos apoiada pelo fundo soberano da Arábia Saudita, o FIP, e 30 empresas globais, no hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro.

"Nós temos absoluta confiança que o dólar vai cair. Isso é coisa momentânea. O governo do presidente Lula tem compromisso com o arcabouço fiscal. Aliás, essa questão da medida provisória foi exatamente para poder, de um lado, cumprir a responsabilidade fiscal, que é compromisso do governo brasileiro. E, de outro lado, cumprir uma decisão do ministro Cristiano Zanin do Supremo no Tribunal Federal. Isso é momentâneo, transitório", respondeu o presidente em exercício, após ser questionado sobre a alta recente da moeda norte-americana em meio aos receios do mercado financeiro com a responsabilidade fiscal.