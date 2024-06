Alckmin afirma que Brasil tem momento muito importante, com queda da inflação e do desemprego

O Brasil vive um momento importante, de queda de inflação, queda de desemprego e do risco País, disse nesta quinta-feira, 13, o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, participante de evento do Future Investment Initiative (FII) Institute, organização sem fins lucrativos apoiada pelo FIP (fundo soberano da Arábia Saudita) e 30 empresas globais.

O evento, que abrange lideranças e investidores globais, é realizado no hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio.

"O Brasil representa praticamente metade do Produto Interno Bruto (PIB) da América do Sul. É o grande líder da região, assim como a Arábia Saudita, grande líder e maior parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio", disse Alckmin, durante apresentação no evento, destacando que o Brasil também aprovou uma reforma tributária, que desonera completamente investimentos e exportação. "Estudos mostram que, em 15 anos, a reforma tributária pode promover um acréscimo de 12% ao PIB, um acréscimo nos investimentos, de 14%, e um acréscimo nas exportações de 17%. É uma reforma estruturante, extremamente importante", afirmou.