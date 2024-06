Acionistas da Tesla votam pela manutenção do pacote salarial de Elon Musk

A votação seguiu uma intensa campanha do conselho e de Musk para garantir o apoio dos acionistas, e tornou-se um referendo sobre o futuro de Musk na empresa que ele ajudou a transformar em uma potência em veículos elétricos.

Os acionistas da Tesla votaram pela aprovação do pacote salarial multibilionário para Elon Musk, sinalizando apoio ao longevo CEO da fabricante de veículos elétricos e dando munição ao conselho em sua luta para preservar o plano de compensação rejeitado na Justiça.

O conselho da Tesla argumentou que o pacote salarial - que representa uma parte considerável da riqueza pessoal de Musk - era necessário para motivá-lo a continuar a liderar a longo prazo a montadora mais valiosa do mundo.

O pedido pela manutenção do pacote salarial de Musk foi visto como uma aposta arriscada do conselho da Tesla. A base de acionistas da empresa mudou desde que o acordo foi aprovado pela primeira vez em 2018, e os atuais detentores eram solicitados a aprovar o pagamento pelo desempenho passado, ao mesmo tempo que a Tesla lidava com a desaceleração das vendas de elétricos e questões sobre a demanda pelos seus veículos.

O pacote foi criticado pelo seu tamanho e pela forma como foi concedido. Um juiz de Delaware ordenou em janeiro que todo o plano - agora avaliado em cerca de US$ 48 bilhões - fosse rescindido, dizendo que o processo era profundamente falho devido aos laços estreitos de Musk com vários membros do conselho. O tribunal também disse que a Tesla não conseguiu provar que os acionistas estavam suficientemente informados sobre o negócio.