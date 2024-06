Volume de serviços prestados cresce 0,5% em abril ante março, revela IBGE

O volume de serviços prestados cresceu 0,5% em abril ante março, na série com ajuste sazonal, informou o IBGE nesta quarta-feira, 12. Na série sem ajuste, os serviços cresceram 1,1% em abril frente ao mesmo mês de 2023. O resultado superou a mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que apontava alta de 0,2% na margem no volume de serviços. O intervalo das previsões ia de queda de 1,9% a alta de 1%. Na comparação interanual, o volume do setor de serviços aumentou 5,6%. A mediana das estimativas apontava alta de 4,3%, com intervalo de projeções entre 0,1% e 5,9%. A receita nominal de serviços aumentou 8,9% na mesma base de comparação.