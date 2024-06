Unica e Bioenergia Brasil elogiam Pacheco por devolver trechos da MP do PIS/Cofins

A Bioenergia Brasil e a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) divulgaram nota na qual elogiam o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pelo anúncio da devolução de parte da Medida Provisória Nº 1.227, de 4 de junho de 2024, ao Poder Executivo.

A MP modificava a forma de ressarcimento de créditos do PIS/Cofins pelas empresas e causou grande revolta no setor agropecuário.

Para as entidades, na nota, a decisão de Pacheco "demonstra sabedoria e sensibilidade" na análise de um tema "tão urgente". Segundo a Unica e a Bioenergia Brasil, caso a MP 1.227 permanecesse, poderia resultar em impacto econômico de pelo menos R$ 29 bilhões em onerações para o setor agroindustrial. "Caso tivesse prosseguimento, o trecho da MP que limita o uso de crédito de PIS/Cofins significaria repasses de preços, inflação, enfraquecimento da atividade produtiva e impactos no bolso do consumidor final", citam, na nota.