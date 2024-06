Presidente do Fed diz que sistema bancário dos EUA tem se mostrado 'sólido e bem capitalizado'

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, reiterou nesta quarta-feira, 12, que o sistema bancário dos Estados Unidos está em boa forma, "sólido" e "bem capitalizado".

Em coletiva de imprensa, após as turbulências do ano passado, as instituições financeiras trabalharam para ampliar a liquidez e fortalecer a gestão de riscos.

Ainda segundo ele, o ritmo de empréstimos continua saudável nos EUA.