Powell diz que previsões de 1 ou 2 cortes são plausíveis, mas cita dependência de dados

Powell explicou que os dirigentes do Fed tiveram tempo para incorporar o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de maio, divulgado mais cedo, às projeções que entraram no gráfico de pontos.

Segundo ele, o Fed está pronto para responder a eventuais sinais de fraqueza no mercado de trabalho.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, classificou como "plausível" a previsão de dirigentes de que a autoridade monetária corte juros uma ou duas vezes este ano. Em coletiva de imprensa, Powell comentou que o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) não levará em consideração apenas os dados de inflação, mas os outros indicadores de atividades também.

Ele classificou o dado de inflação ao consumidor nos Estados Unidos em maio como "bom", durante coletiva de imprensa após decisão de juros. "Esperamos ver mais leituras como essa", comentou.

Powell acrescentou que a política monetária está em uma posição correta, embora o Fed esteja pronto para ajustá-la caso necessário.

Segundo ele, houve grande progresso no combate à inflação com a taxa básica no nível atual, que está inalterada desde o ano passado. "Há evidência bem clara de que política monetária atual está restritiva", disse