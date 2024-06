Petróleo fecha em alta, de olho estoques dos EUA e após decisão do Fed

Os contratos futuros de petróleo fecharam com alta, com o barril do tipo Brent mantendo o patamar dos US$ 80 em semana de decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), dados da inflação dos Estados Unidos e relatórios mensais da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e da Agência Internacional de Energia (AIE), além da pesquisa semanal do Departamento de Energia (DoE) sobre estoques dos EUA.

O WTI para julho fechou com alta de 0,77% (US$ 0,60), a US$ 78,50 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para agosto subiu 0,83% (US$ 0,68), a US$ 82,60 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Ao longo do dia, as negociações ganharam tração após divulgação de relatório da Agência Internacional de Energia (AIE), que apontou forte aumento da oferta de petróleo até 2030, com demanda crescendo em ritmo menos acelerado, resultando no volume inédito de excedente de 8 milhões de bpd. A AIE também cortou as projeções de avanço da demanda global por petróleo em 2024 e 2025.