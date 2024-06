'Não estamos aqui para dourar a pílula', afirma Tebet, sobre contas públicas

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, reconheceu nesta quarta-feira, 12, que o desafio para equilibrar as contas públicas "não é pequeno". A afirmação foi feita em audiência na Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional. "Não estamos aqui para dourar a pílula", afirmou, ao mostrar aos parlamentares uma apresentação sobre o arcabouço fiscal.

"Sem equilíbrio fiscal, não conseguimos atingir o social", declarou Tebet, ao defender que é necessário sanear as contas públicas para impulsionar os programas para as pessoas de baixa renda.

No começo da audiência, Tebet recebeu uma ligação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas não pôde atender.