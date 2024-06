Maioria dos dirigentes do Fed vê juro abaixo de 3% ao ano no longo prazo

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) têm visão difusa sobre a trajetória das taxas de juros no longo prazo, segundo leitura do gráfico de pontos divulgado no período da tarde desta quarta-feira, 12, junto da decisão que manteve suas taxas de juros inalteradas.

Dos 19 banqueiros centrais, dez esperam que os juros fiquem abaixo dos 3% no longo prazo, enquanto quatro esperam juros em 3% e outros cinco visualizam os juros acima deste nível.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os que esperam juros abaixo de 3%, cinco dirigentes apostam que as taxas devem ficar em 2,5%; outros quatro projetam taxas entre 2,5% e 3%, e um dirigente espera taxas entre 2,25% e 2,5%.