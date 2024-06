IBGE vê setor de serviços com comportamento de resiliência e persistência

"A manutenção do setor de serviços em patamar elevado é comportamento de resiliência, persistência, sustentado por alguns setores que têm mostrado maior dinamismo", disse Lobo, em uma entrevista coletiva para comentar os resultados de serviços divulgados nesta quarta.

"Também destaco ali os serviços de intermediação por meio de aplicativo, serviço de engenharia e atividades jurídicas, que, neste ano de 2024, têm esse viés de crescimento impulsionado pelo pagamento de precatórios", disse Lobo.

Coleta no RS

O gerente da Pesquisa Mensal de Serviços disse nesta quarta-feira que foi possível observar nos dados de abril uma "ligeira redução" no porcentual de coleta de dados no Rio Grande do Sul. Lá, o IBGE coletou 84,6% dos questionários que aplica, o menor porcentual desde 2020.