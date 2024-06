Fed muda avaliação sobre progresso na inflação de 'falta de' para 'modesto', em comunicado

O comunicado desta quarta-feira, 12, do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) traz mudanças bastante modestas em relação ao anterior, de 1º de maio. Na comparação entre os dois documentos, destaca-se apenas a alteração no primeiro parágrafo do que era uma menção à "falta" de mais progressos rumo à meta de inflação de 2% para um "modesto" progresso nessa frente.

Além disso, o comunicado desta quarta teve cortado um parágrafo pelo qual o Fed anunciava que começaria em junho a desacelerar o ritmo do recuo de seu balanço, entre outros detalhes sobre esse ajuste nas suas operações anunciados no início de maio.

Nesta quarta-feira, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve decidiu manter a taxa dos Fed Funds na faixa entre 5,25% a 5,50% ao ano.