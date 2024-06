Chance de uma única redução de juros nos EUA acelera após Fed, aponta CME

A ferramenta do CME Group indicou avanço nas apostas por uma única redução nas taxas em 2024, além de alta da probabilidade de manutenção até o fim do ano. O movimento acontece após o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manter inalterados seus juros e depois das projeções atualizadas indicarem que os dirigentes da instituição não preveem mais reduções de 75 pontos-base no agregado deste ano.

Perto das 16 horas (de Brasília) a visão majoritária ainda era de redução de 50 pontos-base neste ano, com 44,1% de probabilidade. Porém, foi registrado avanço na chance dos juros serem cortados uma única vez, em 25 PB.

Antes da decisão, a chance de um único corte era de 25,3%, e agora é de 29,3%. As apostas por manutenção também avançaram: de 4,5% mais cedo a 5,8% agora.