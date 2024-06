'Reinou o bom senso', diz Pedro Lupion, após devolução de MP do Pis/Cofins

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion (PP-PR), disse que "reinou o bom senso" ao comentar a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de devolver a Medida Provisória que compensa as despesas da desoneração da folha de pagamentos por meio do PIS/Cofins.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 11, Lupion afirmou que a MP era "um golpe muito duro no produtor brasileiro" e que o tema está "sepultado" no Congresso Nacional. Além disso, ele sugeriu que o governo compense a queda da arrecadação da Previdência com cortes de gastos e com uma reforma administrativa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Esse tema PIS/Cofins é sepultado, não se fala mais nisso", afirmou o presidente da FPA. Na ocasião, também reivindicou articulação política do governo no Congresso. "Não aceitamos nenhuma surpresa ao setor produtivo. Não vamos aceitar nunca."