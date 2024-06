Preço da gasolina nos EUA tem maior queda semanal de 2024

A média nacional para os preços da gasolina nos Estados Unidos ficou em US$ 3,44 na segunda-feira, 10, nove centavos mais baixa que a da semana anterior, informou a Associação Automobilística Americana (AAA). É a maior queda em uma semana registrada em 2024.

O preço é 19 centavos menor do que o registrado um mês atrás e cerca de 14 centavos aquém do nível visto no mesmo período do ano passado. Analistas apontam que há um misto de procura fraca e oferta forte, além de preços de petróleo relativamente moderados em todo o mundo.

"A demanda tem sido superficial", disse o porta-voz da AAA, Andrew Gross, apontando ainda para potenciais impactos persistentes da pandemia da covid-19.