Ouro fecha em baixa modesta, com dólar forte e estabilização antes de CPI e Fed

O ouro registrou leve queda nesta terça-feira, 11, em quadro de dólar valorizado e sinais de estabilização no mercado do metal, após perdas na semana passada. Além disso, havia expectativa pela publicação, na quarta-feira, 12, do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

O cobre para agosto fechou em queda de 0,02%, em US$ 2.326,60 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Analistas do Commerzbank afirmam que o ouro esteve em foco recente diante de notícias de que, em maio, o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) fez uma pausa nas suas compras do metal. Ainda na avaliação do banco alemão, a perspectiva para a política monetária do Fed ocupa um espaço cada vez maior para o ouro novamente, após divergência vista em meses recentes. O Commerzbank espera que o contrato chegue ao fim deste ano em US$ 2.200 a onça-troy.