MP do PIS/Cofins é tiro no pé que quebra setor e afeta inflação e dólar, avalia Aprosoja Brasil

O presidente da Aprosoja Brasil, Maurício Buffon, disse ao Estadão/Broadcast que a medida provisória que restringe a compensação de PIS/Cofins para tapar o buraco da desoneração da folha de pagamentos é um "tiro no pé" do governo. Segundo ele, as alterações quebram o setor agropecuário e terão efeitos negativos sobre inflação e dólar.

"No primeiro momento, o governo acha que atende a eles, mas não atende, e desencadeia desequilíbrio fiscal, inflação, e ainda leva o setor à falência, quem produz soja, milho, boi, todo o setor agropecuário do Brasil", disse Buffon. "É muito ruim para o setor de soja levando em consideração que é uma tentativa de exportar imposto", declarou.

"O governo está dando um tiro no pé, porque vai ter inflação de alimentos", disse o representante do agronegócio. Ele também afirmou que a tendência é haver um encarecimento de produtos agrícolas brasileiros no mercado internacional. Isso, de acordo com Buffon, poderá reduzir as exportações e fazer a cotação do dólar subir. "A situação está ficando insustentável", disse ele.