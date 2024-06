Ibovespa sobe à espera de desfecho sobre MP de PIS/Cofins, mas NY e minério limitam

A queda das bolsas internacionais e das commodities limita a alta do Ibovespa, após recentes quedas. Os mercados estão em compasso de espera, um dia antes do anúncio da decisão de juros pelo banco central dos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed) e da divulgação do índice de preços ao consumidor dos EUA.

Internamente, os investidores avaliam o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio no teto das expectativas e o impasse em relação à medida provisória (MP). A MP restringe a compensação de créditos de PIS/Cofins e pode levar à alta dos preços da gasolina e diesel.

Em meio a críticas do setor produtivo, o Ministério da Fazenda estuda alternativas para reduzir as resistências à MP. Assim, ficam hoje no foco as reuniões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o setor produtivo.