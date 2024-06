Conselho da General Motors aprova nova recompra de ações de US$ 6 bilhões

O Conselho da General Motors autorizou a recompra de até US$ 6 bilhões em ações em um novo programa que se baseia em outras medidas tomadas nos últimos meses para apaziguar os acionistas.

A montadora anunciou em novembro passado que seu Conselho aprovou uma recompra acelerada de ações de US$ 10 bilhões, embora ainda tivesse US$ 1,4 bilhão de capacidade de um programa anterior.

A General Motors disse nesta terça-feira que comprou US$ 300 milhões em ações durante o primeiro trimestre e espera esgotar a capacidade restante de US$ 1,1 bilhão do programa anterior antes do final do segundo trimestre.