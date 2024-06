Campos Neto recebe homenagem na Alesp com elogios de políticos e falas sobre legado ao Brasil

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, recebeu na noite desta segunda-feira, 10, a "Medalha do Mérito Legislativo" na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Em uma solenidade que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), e dos ex-governadores João Doria e Rodrigo Garcia, dois ex-tucanos, além de uma série de políticos e empresários, o banqueiro central fez acenos a "quem faz o País andar", falando que trabalha para dar previsibilidade ao setor privado.

A presença de profissionais do mercado financeiro no evento também foi destacada pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), presente na solenidade, que brincou com a plateia. "Hoje está para arrumar um empréstimo aqui", afirmou o prefeito.

Com o mandato de Campos Neto perto do fim, Nunes disse ser uma "pena" que ele deixe o BC. "Você deixa um legado para o seu País, um orgulho para a sua esposa, os seus filhos, e para cada um dos brasileiros", disse.