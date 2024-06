Banco Mundial melhora previsão para crescimento do PIB do Brasil este ano, para 2,0%

O Banco Mundial projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil crescerá 2% este ano e 2,2% no próximo, segundo relatório de Perspectivas Econômicas Globais divulgado nesta terça-feira, 11. Em abril, a instituição havia previsto expansão de 1,7% em 2024 e 2,0% em 2025.

A expectativa é que o ritmo de crescimento do PIB diminua, depois do avanço de 2,9% em 2023, refletindo a colheita agrícola mais fraca em 2024 e o abrandamento na economia no segundo semestre do ano anterior.

O Banco Mundial ainda espera novos cortes nas taxas de juros no Brasil à medida que a inflação caminha para a meta do Banco Central, de modo a apoiar o consumo privado e o investimento em 2025. Entretanto, depois de ter sido "amplamente favorável no ano passado", avalia o Banco Mundial, a política fiscal brasileira pode ser um entrave no crescimento dos próximos dois anos.