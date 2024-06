Banco Mundial mantém em 0,7% projeção para crescimento do PIB da zona do euro em 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro deve crescer 0,7% em 2024, estima o Banco Mundial, que manteve inalterada sua projeção para a região no relatório "Prospectos da Economia Global", divulgado nesta terça-feira, 11. Para 2025, a estimativa é de crescimento de 1,4%, 0,2 ponto porcentual abaixo da projeção divulgada no relatório de janeiro.

Após o avanço de 0,5% em 2023, a economia do bloco da moeda comum voltará a ganhar força lentamente no ano que vem, apoiada pela recuperação já em curso da renda real, de acordo com o Banco Mundial.

A retomada deve ser atenuada, porém, pelo crescimento ainda moderado do investimento e das exportações, que só ganharão ritmo em 2025, aponta o relatório.